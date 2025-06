Iran spegne WhatsApp e Telegram | Israele li usa per uccidere

In un clima di crescente tensione, l'Iran ordina il silenzio digitale, chiedendo ai cittadini di interrompere l'uso di WhatsApp e Telegram, accusando Israele di sfruttare queste app per localizzare e colpire obiettivi nel conflitto in atto. Una mossa che mette in crisi le comunicazioni e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla libertĂ digitale in tempi di guerra. Scopriamo insieme come questa decisione influenzerĂ il futuro delle comunicazioni in Medio Oriente.

(Adnkronos) – WhatsApp e Telegram silenziati in guerra. Il regime dell'Iran ha chiesto ai cittadini di non usare WhatsApp e Telegram ed altre "applicazioni basate sulla localizzazione", affermando che questo è "uno dei metodi principali di Israele per identificare e colpire individui" nel conflitto corso da quasi 6 giorni. Lo riporta l'agenzia statale iraniana Irib, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

