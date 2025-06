Iran oltre 450 morti nei raid israeliani | il bilancio di Human Rights Activists

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con oltre 450 vittime civili e militari segnalate nei raid israeliani a soli cinque giorni dall'inizio dell'offensiva. Secondo Human Rights Activists in Iran (Hrana), il bilancio si fa sempre piĂą drammatico, evidenziando un impatto devastante sulla popolazione civile e accentuando la crisi umanitaria in atto. La questione rimane al centro dell'attenzione internazionale, richiedendo urgentemente una soluzione per evitare ulteriori perdite.

Sono piĂą di 450 le persone uccise in Iran nei raid israeliani a 5 giorni dall'inizio dell'attacco. Lo riferisce la Bbc citando i calcoli di Human Rights Activists in Iran (Hrana), un'organizzazione non governativa iraniana impegnata per i diritti umani. L'ong ha ricostruito l'identitĂ di almeno 224 civili fra i morti e di altri 188 tra i feriti. A questi vanno aggiunti 109 uccisi e 123 feriti individuati come militari e ancora 119 morti e 335 feriti non identificati. Il totale certificato provvisorio ammonta così ad almeno 452 morti e quasi 650 feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, oltre 450 morti nei raid israeliani: il bilancio di Human Rights Activists

In questa notizia si parla di: iran - morti - raid - israeliani

007 Usa: "Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran" | Raid nella notte su Gaza, Hamas: "Almeno 19 morti, molti sono bambini" - Le tensioni nel Medio Oriente aumentano: Israele si prepara a colpire le centrali nucleari iraniane, mentre a Gaza si registrano bombardamenti con almeno 19 morti, molti bambini.

#TG2000 - C’è stata una nuova ondata di attacchi israeliani in Iran. Distrutti diversi siti di produzione di armi. Colpito il centro di comando della forza Quds. Oltre 1400 tra morti e feriti in tre giorni di raid. #16giugno #TV2000 #Iran #Israele Vai su Facebook

Raid israeliani sull’Iran: “Uccisi capi 007”. Altri razzi su Tel Aviv. Escalation. “Autobombe contro scienziati nucleari iraniani”. L’Idf ordina l’evacuazione a Teheran. Fiamme a Haifa e 14 morti. @rantoniucci https://ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/06/16/r Vai su X

Israele - Iran, le news del 16 giugno. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”; Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte; Israele, raffica di missili dall’Iran. Vittime civili. Caccia dell’Idf bombardano Teheran.

Guerra Israele-Iran, raid nella notte. Colpiti i centri di comando delle Forze Quds, 5 morti in Israele - Lo ha detto Donald Trump, lasciando la Casa Bianca per volare al G7 in Canada, in merito al conflitto tra Stato ebraico e Iran. msn.com scrive

Iran, quasi 1.500 morti o feriti nei raid israeliani - 481 persone sono rimaste uccise o ferite in Iran durante i raid israeliani iniziati venerdì: lo ha annunciato il ministero della Salute iraniano. Lo riporta ansa.it