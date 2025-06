Iran notte di bombe Israele colpisce tv di Stato

Una notte intensa e drammatica scuote l’Iran, con Israele che ha colpito la televisione di stato e eliminato un comandante dell’esercito. La tensione si alza mentre si segnalano numerose vittime tra i civili. In un contesto di crescente conflitto, il rischio di escalation rimane alto. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa crisi complessa e in divenire.

Notte di bombe in Iran. Colpita ieri da Israele anche la tv di stato, ci sarebbero numerose vittime. Eliminato un comandante dell’esercito della Repubblica Islamica. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, notte di bombe. Israele colpisce tv di Stato

