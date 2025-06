Iran | missile Teheran colpisce Herzliya vicino Tel Aviv

La tensione tra Iran e Israele si intensifica: un missile iraniano ha colpito Herzliya, vicino Tel Aviv, segnando un grave escalation nel conflitto regionale. La violenza si fa strada in uno scenario già fragile, con esplosioni che risuonano nel cuore di Israele e preoccupano la stabilità della regione. Mentre il mondo osserva con apprensione, le conseguenze di questa nuova escalation potrebbero avere ripercussioni ben oltre i confini mediorientali.

Milano, 17 giu. (LaPresse) – La città di Herzliya, vicino Tel Aviv, è stata colpita nell’ambito dell’ultima ondata di missili lanciata poco fa dall’Iran contro Israele. Lo riportano i media israeliani. Secondo Ynet, la zona colpita sarebbe un parcheggio. Poco prima forti esplosioni erano state udite nell’area di Tel Aviv. L’eco delle esplosioni si è sentita anche a Gerusalemme, anche qui non sono scattate le sirene, scrive il Times of Israel. I lanci missilistici dall’Iran sono giunti dopo che l’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere rilevato missili balistici in arrivo e ha avvertito i residenti di stare vicino ai rifugi. 🔗 Leggi su Lapresse.it