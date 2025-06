Iran Merz | Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi

In un contesto internazionale sempre più complesso, il sostegno di Friedrich Merz agli attacchi israeliani contro l’Iran solleva numerosi interrogativi. La sua affermazione che "questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi" apre un dibattito acceso su responsabilità e alleanze. Ma qual è il ruolo della Germania e dell’Europa in questa delicata partita geopolitica? Scopriamolo insieme.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz approva gli attacchi dello Stato ebraico contro l’Iran. “Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi “, ha detto il leader di Berlino in un’intervista alla Zdf a margine del G7 in Canada, sottolineando che anche la Germania è colpita dal regime di Teheran. La leadership iraniana “ha portato morte e distruzione nel mondo con attacchi, omicidi e stragi, con Hezbollah e Hamas”, ha affermato il cancelliere, secondo cui l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 “non sarebbe mai stato possibile senza il regime di Teheran”. “Posso solo dire che nutro il massimo rispetto per il fatto che l’esercito e il governo israeliani abbiano avuto il coraggio di fare ciò “, ha continuato Merz, evidenziando che “altrimenti avremmo potuto assistere al terrore di questo regime per mesi e anni, e poi magari con un’arma nucleare in mano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Merz: “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi”

In questa notizia si parla di: iran - merz - israele - facendo

Appello di Starmer, Merz e Macron per evitare escalation tra Israele e Iran - In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, leader di rilievo di Regno Unito, Germania e Francia si sono uniti in un appello urgente per scongiurare un’ulteriore escalation tra Israele e Iran.

Aperto il G7 in Canada.Trump:" Un errore escludere la Russia".In agenda a Kananaskis la guerra Iran-Israele,Trump non firmerà la dichiarazione per una de-escalation del conflitto. In serata incontro preliminare tra Meloni,Macron,Merz,Starmer e Carney. Vai su X

E' stata un'altra notte di guerra tra Israele e Iran | Tel Aviv punta alla caduta del regime di Teheran? | Trump vuole fare Putin mediatore | Meloni bilaterali con Merz e Starmer | Villa Pamphili, molto da chiarire La giornata in 24 minuti del #16giugno, link nel prim Vai su Facebook

Iran, Merz Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi; Raid su Teheran e sui siti nucleari, Merz sta con Israele: «Fa il lavoro sporco per tutti». Tel Aviv minaccia Khamenei: «Farai la fine di Saddam Hussein»; Merz, Israele fa il lavoro sporco per tutti noi in Iran.

Merz, Israele fa il lavoro sporco per tutti noi in Iran - Israele 'sta facendo il lavoro sporco per tutti noi' in Iran: lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al ... Come scrive notizie.tiscali.it

Israele attacca a Teheran, Isfahan e nell'Iran occidentale | Il contrattacco: sirene d'allarme a Tel Aviv e in diverse aree del Paese - Forti esplosioni sono state udite nel nord di Teheran, nell'area di Isfahan e nell'Iran occidentale. Si legge su msn.com