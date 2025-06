Iran media | attacco informatico a banche legate ai Pasdaran sportelli bancomat fuori uso

Un attacco informatico di vasta portata ha sconvolto il sistema bancario iraniano, colpendo le istituzioni legate ai Pasdaran e lasciando fuori uso numerosi sportelli bancomat. La gravità dell’attacco, che ha cancellato dati fondamentali di Sepah Bank, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza digitale del paese e le sue implicazioni geopolitiche. Un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel cyberspionaggio internazionale.

Un mega attacco informatico ha colpito le banche iraniane legate ai Guardiani della rivoluzione in Iran, i Pasdaran. Lo riporta l'emittente israeliana Channel 11. Media iraniani riferiscono che tutti i database di Sepah Bank, una delle più grandi banche iraniane, sono stati cancellati in un grave. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Iran, media: attacco informatico a banche legate ai Pasdaran, sportelli bancomat fuori uso

In questa notizia si parla di: banche - iran - media - attacco

Borse Asia e Pacifico in ripresa, focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali - Le borse dell’Asia e del Pacifico consolidano i segnali di ripresa, ma gli occhi degli investitori sono puntati sul delicato conflitto tra Israele e Iran.

In un raid israeliano è stata colpita la sede dell'Irib, la TV di Stato iraniana, situata nel distretto 3 di Teheran. L'attacco ha causato diversi morti tra i lavoratori dell'emittente. Il raid ha sorpreso in diretta la giornalista dell'Irib, Sahar Emami, mentre parlava davanti Vai su Facebook

Operation Clown “Ho detto che l’Iran abbatterebbe molti aerei israeliani se Netanyahu conducesse un attacco massiccio contro l’Iran… In una guerra uno contro uno, l’Iran sconfiggerebbe Israele in un batter d’occhio”. Alessandro Orsini, 31 luglio 2024 “With Vai su X

Iran: “Colpita la sede del Mossad a Herzliya”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica”; Israele - Iran, le news. Media: “Colpito il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv”; Guerra Israele-Iran, quinto giorno | aggiornamento editoriale.

Iran: “Colpita la sede del Mossad a Herzliya”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - Banche chiuse, atm non erogano i soldi Le autorità iraniane hanno disposto il richiamo in servizio di tutti i medici e le infermier ... Come scrive msn.com

Borse di oggi 17 giugno | Europa in rosso dopo attacchi Israele-Iran: bene i petroliferi, giù le banche - Torna a salire il petrolio, sui mercati pesa l'incertezza sugli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran Le tensioni geopolitiche pesano sui listini europei che aprono la seduta in rosso dopo che il ... Riporta corriere.it