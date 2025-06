Iran la risposta al G7 | Basta retorica unilaterale affronti aggressione di Israele

L'Iran non si lascia intimidire dalle richieste del G7 e risponde con fermezza, invitando a superare la retorica unilaterale. La Repubblica Islamica sottolinea che l'unico vero problema è l'aggressione di Israele, invitando i leader occidentali a concentrarsi sulle cause profonde del conflitto in Medio Oriente. È un richiamo a una prospettiva più equilibrata e realistica, che possa favorire un dialogo costruttivo edurante il percorso verso la pace.

(Adnkronos) – L'Iran risponde al G7. Dopo la dichiarazione dei leader occidentali, che chiedevano la fine del conflitto in Medio Oriente ribadendo l'impossibilità per Teheran di ottenere un'arma nucleare, è arrivata la risposta della Repubblica Islamica: "'Il G7 deve abbandonare la sua retorica unilaterale e affrontare la vera fonte dell'escalation: l'aggressione di Israele''.

