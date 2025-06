Iran Khamenei si prepara al peggio | voci di salvacondotto verso la Russia

L'ombra di un possibile conflitto si allunga sull'Iran, con voci di un salvacondotto verso la Russia per il leader supremo Khamenei. In un contesto di tensioni crescenti e raid aerei israeliani, le trattative tra Teheran e Mosca si fanno sempre più intense, alimentando i timori di una crisi senza precedenti. Ciò che accadrà nei prossimi giorni potrebbe cambiare gli equilibri della regione: resteremo in ascolto.

L’ ayatollah Ali Khamenei e il resto della leadership iraniana sembrano prepararsi al peggio. Mentre i raid aerei israeliani continuano a colpire da venerdì Teheran e altre parti dell’Iran, il vice capo di Gabinetto del leader supremo, Ali Asghar Hejazi, sarebbe in trattative con funzionari russi per garantire una potenziale uscita dal Paese per Khamenei e per la sua famiglia se la situazione dovesse deteriorarsi. Un alto funzionario russo avrebbe assicurato a Hejazi che, in caso di escalation, Mosca faciliterà la sua evacuazione attraverso un corridoio sicuro. E contatti simili avrebbero avuto anche altri alti funzionari iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Khamenei si prepara al peggio: voci di salvacondotto verso la Russia

