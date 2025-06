Iran Israele | Ucciso il nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: l'annuncio dell'eliminazione del generale Ali Shadmani, nuovo capo del quartier generale centrale iraniano, segna una svolta nel fragile equilibrio della regione. Questa mossa potrebbe innescare risposte imprevedibili e aumentare il rischio di escalation militare. In un contesto già carico di tensioni, cosa ci riserva il futuro? La situazione resta drammaticamente fluida e desta preoccupazione a livello globale.

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di avere ucciso il generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, cioè il comando unificato delle forze armate iraniane che si occupa del coordinamento delle operazioni militari congiunte. "Stasera, a seguito di accurate informazioni ricevute dalla Direzione dell'Intelligence, abbiamo eliminato Ali Shadmani, Capo di Stato Maggiore della Guerra, il comandante militare più anziano del regime iraniano", ha annunciato il portavoce dell'IDF, il generale Effie Defrin. "È stato eliminato presso il quartier generale del regime iraniano nel cuore di Teheran", ha aggiunto l'ufficiale israeliano.

