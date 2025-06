Iran-Israele ucciso il capo di Stato maggiore Shadmani | era la figura più vicina all’Ayatollah

Tensioni al massimo tra Iran e Israele: il recente omicidio del capo di stato maggiore Shadmani, figura chiave vicino all’ayatollah, segna un nuovo capitolo nel sanguinoso conflitto che infuria da giorni. Nonostante gli appelli internazionali alla pace, gli attacchi reciproci continuano senza sosta, alimentando un clima di instabilità che rischia di coinvolgere l’intera regione. La situazione rimane critica e in evoluzione: cosa accadrà nei prossimi giorni?

Quinto giorno consecutivo di attacchi missilistici incrociati tra Iran e Israele, nonostante i crescenti appelli internazionali alla tregua, i due Paesi non mostrano segnali di voler interrompere le ostilità iniziate venerdì, quando Tel Aviv ha lanciato una serie di raid aerei contro obiettivi militari e nucleari iraniani. Nella notte tra il 16 e il 17

