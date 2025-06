Iran-Israele Trump al bivio | scelta Usa tra la diplomazia e la ‘madre di tutte le bombe’

In un clima di crescente tensione tra Iran e Israele, Donald Trump si trova al crocevia tra diplomazia e intervento militare. I segnali ambigui e le dichiarazioni contrastanti alimentano l'incertezza, mentre gli Stati Uniti rischiano di dover scegliere tra il dialogo e le azioni drastiche come la "madre di tutte le bombe". Una decisione cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali e il futuro della regione.

(Adnkronos) – Donald Trump al bivio tra diplomazia e guerra. I messaggi contrastanti e ambigui, i soliti attacchi agli alleati con cui il presidente degli Stati Uniti ha lasciato in anticipo il G7 in Canada hanno l'effetto forse opposto rispetto alle intenzioni. La guerra tra Israele e Iran si avvicina al traguardo della prima settimana.

