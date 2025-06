Iran-Israele Teheran pronta a negoziati se Usa restano fuori da guerra

In un contesto di tensioni crescenti, l'Iran si propone come interlocutore per la ripresa dei negoziati sul suo programma nucleare, a patto che gli Stati Uniti mantengano una posizione neutrale e non entrino nel conflitto con Israele. Questa apertura rappresenta un possibile passo verso la de-escalation, ma dipende dalla volontĂ delle parti di trovare un punto di equilibrio. La questione rimane cruciale per la stabilitĂ regionale e globale.

(Adnkronos) – L'Iran sarebbe pronto alla de-escalation e a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare per ottenere una fine urgente della guerra con Israele, a patto che gli americani restino fuori dal conflitto.  E' questo il messaggio diretto agli Stati Uniti e a Israele che Teheran avrebbe consegnato ai mediatori .

