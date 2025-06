Iran Israele e l’attacco a Fordow | solo Usa possono colpire fortezza nucleare?

L'ombra di un possibile attacco israeliano a Fordow si fa sempre più concreta, sollevando interrogativi sulla capacità di Tel Aviv di colpire la fortezza nucleare iraniana. Solo gli Stati Uniti sembrano avere le risorse e la forza per una mossa così decisa. Resta da capire se l'operazione Rising Lion di Netanyahu sarà solo un avvertimento o il preludio a un intervento decisivo: il futuro della regione è in bilico.

(Adnkronos) – Israele può colpire l'impianto di Fordow, cardine del programma nucleare dell'Iran? L'operazione Rising Lion annunciata dal premier Benjamin Netanyahu si fermerà solo a obiettivo raggiunto? Fordow, insieme a Natanz, è considerato un impianto chiave del programma nucleare degli ayatollah in quanto produce uranio arricchito ad alto livello. Il bersaglio dichiarato è estremamente difficile . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - fordow - colpire

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Di Cristina Di Silvio* WASHINGTON D.C.. Ieri, Israele ha condotto un’operazione militare mirata contro il cuore del programma nucleare iraniano. Le sortite aeree, coordinate tra unità stealth e sistemi elettronici, hanno colpito obiettivi sensibili a Fordow, Natan Vai su Facebook

Iran, Israele punta 'fortezza nucleare' e prepara 'sorpresa'. Aspettate e vedrete; Fordow, il bunker invisibile: perché Israele non riesce a colpire il cuore del nucleare iraniano; Fordow | L’inespugnabile sito nucleare in cui l’Iran arricchisce l’uranio.

Iran, Israele e l'attacco a Fordow: solo Usa possono colpire fortezza nucleare? - L'operazione Rising Lion annunciata dal premier Benjamin Netanyahu si fermerà solo a obiettivo raggiun ... Riporta msn.com

Solo la super bomba GBU-57 può colpire i tunnel nucleari: l'arma di Trump che manca a Israele - A oggi, solo un’arma è teoricamente in grado di distruggere il sito fortificato di Fordow: la GBU- Come scrive msn.com