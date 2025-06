Iran Israele colpisce sito nucleare Natanz | Altri 10 obiettivi nel mirino

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: un attacco mirato ha colpito il cuore del programma nucleare iraniano, con l’attacco al sito di Natanz e segnali di altri dieci obiettivi nel mirino. La regione si trova in uno stato di allerta crescente, mentre le esplosioni e le sirene di difesa antiaerea scuotono il centro dell’Iran. Quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation?

(Adnkronos) – Israele ha colpito in profondità l'impianto di Natanz, uno dei pilastri del sistema nucleare dell'Iran. Esplosioni vengono segnalate a Isfahan, nel centro dell'Iran, dove si trova un centro di arricchimento dell'uranio. "Diverse esplosioni sono state avvertite a est e a nord di Isfahan e la difesa antiaerea è stata attivata per contrastare gli

