Iran-Israele Ayatollah al bivio | Negoziare con gli Usa oppure lasciare il potere

L’Iran si trova a un crocevia cruciale: negoziare con gli Stati Uniti o mantenere il potere sotto la minaccia crescente di isolamento internazionale e attacchi strategici. Con la stabilità del regime degli Ayatollah in bilico e Tabriz colpita da recenti esplosioni, il futuro della regione potrebbe essere scritto in queste decisioni delicate. La domanda è: quali saranno le mosse che definiranno il destino di questa complessa crisi?

Il regime degli Ayatollah rischia di cadere, l’esperto: “ L’Iran è isolato e non è in grado di fronteggiare l’esercito israeliano”. Trump: “ Sarebbero pazzi a non negoziare”. Due esplosioni hanno risvegliato la città di Tabriz la mattina del 17 giugno, dove è situata una delle principali basi dell’aeronautica militare dell’Iran. Si è trattato di un nuovo attacco mirato di Israele sugli obiettivi strategici, che ha dato inizio al quinto giorno di botta e risposta cominciato da Tel Aviv, per costringere Teheran a porre fine agli investimenti nucleari. Iran-Israele, Ayatollah di fonte a un bivio: “Negoziare con gli Usa oppure lasciare il potere” (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Iran-Israele, Ayatollah al bivio: “Negoziare con gli Usa oppure lasciare il potere”

