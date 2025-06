Iran | i venti di guerra suscitano resistenze negli Usa

La crescente tensione tra Iran e Stati Uniti riaccende le paure di un conflitto imminente, alimentato da influenze interne e pressioni esterne. Trump, apparentemente allineato con i neoconservatori e figure come Netanyahu, sembra oscillare tra dichiarazioni bellicose e una certa cautela strategica. Ma cosa accadrĂ se questa linea dura si tradurrĂ in azione? La situazione rimane delicata, e il mondo osserva con apprensione, sperando che si trovi una via diplomatica prima che sia troppo tardi.

A quanto pare Trump si è consegnato ai neoconservatori che da decenni spingono per radere al suolo l’Iran, in combinato disposto con Netanyahu e soci. Questo nelle dichiarazioni roboanti e decisamente bellicose contro Teheran, anche se ancora non ha dato luce verde ai bombardieri americani, cosa che infastidisce non poco i suoi attuali fan, secondo i quali avrebbero dovuto farlo subito. D’altronde, se Trump fosse del tutto organico a tali ambiti Israele non avrebbe mai attaccato in solitaria, ma si sarebbe coordinato con l’alleato fin dall’inizio. NĂ© il presidente Usa continuerebbe a parlare di un possibile accordo con l’Iran, per fare il quale vorrebbe organizzare un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e i due suoi uomini piĂą fidati, il vicepresidente J. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran: i venti di guerra suscitano resistenze negli Usa

In questa notizia si parla di: iran - venti - guerra - suscitano

Donald Trump, venti di guerra sull’Iran e attacca il giornalista conservatore Tucker Carlson - Le tensioni tra Washington e Teheran raggiungono livelli mai visti, con Donald Trump che chiede l’evacuazione di Teheran e lascia il G7 in anticipo per concentrarsi sulla crisi tra Israele e il regime khomeinista.

13 giugno 2025: gli Stati Uniti bombardano l'Iran con i loro aerei dislocati in Israele. Vai su Facebook

Guerra Iran, Farian Sabahi: “Nelle strade di Teheran rabbia e paura verso Israele. Khamenei obiettivo strategico di Netanyahu” - Il nuovo conflitto tra Israele e Iran sta provocando gravi tensioni e profonde sofferenze in Medio Oriente, con effetti che superano i confini della ... Come scrive affaritaliani.it

Pioggia di missili su Israele, l'Iran: «Raid sulla tv di Stato? Un crimine di guerra». Netanyahu: «Uccidere Khamenei per chiudere il conflitto» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. Si legge su leggo.it