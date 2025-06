Iran Gaza e l’indispensabile legame transatlantico Meloni e Trump al G7

Iran e Gaza si confermano protagonisti di un delicato equilibrio geopolitico, con Meloni e Trump che al G7 di Kananaskis hanno rafforzato il legame transatlantico in un contesto complesso. Tra dialoghi sul commercio e alleanze strategiche, l’Italia punta a riaffermare il ruolo chiave nel Mediterraneo e oltre, in un momento cruciale per la sicurezza globale. Giorgia Meloni ha ascoltato attentamente gli sviluppi, ribadendo l’importanza di riaprire la strada del dialogo per una pace duratura.

Iran e Gaza sono stati i temi del bilaterale Trump-Meloni, in occasione del G7 di Kananaskis, prima che il presidente americano lasciasse il vertice. Il tutto senza dimenticare il dialogo commerciale sull’asse Usa-Ue, che si intreccia con l’imminente appuntamento della Nato all’Aja e la relazione italo-canadese da implementare. Giorgia Meloni ha ascoltato gli sviluppi in Iran, ma al contempo ha riaffermato l’opportunità di riaprire la strada del negoziato, con in parallelo l’esigenza di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza. La presidente del Consiglio ha confermato al tycoon l’importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale tra le due sponde dell’Atlantico e di affrontare il tema delle prospettive del prossimo Vertice Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Iran, Gaza e l’indispensabile legame transatlantico. Meloni e Trump al G7

