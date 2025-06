Iran così il Mossad è penetrato anche tra i Pasdaran L’ex 007 Mancini | Ecco dove è nascosto Khamenei

In un Iran attraversato da tensioni invisibili e giochi di potere clandestini, le infiltrazioni del Mossad raggiungono livelli sorprendenti. Agenti segreti israeliani penetrano ogni angolo del paese, avvicinandosi sempre più al cuore pulsante della leadership di Khamenei. Questa spiazione incessante potrebbe segnare un punto di svolta decisivo, portando alla luce uno scontro silenzioso che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri di potere nel Medio Oriente.

In Iran gli agenti segreti israeliani del Mossad sono penetrati ovunque, in ogni dipartimento e a ogni livello. Arrivando ad accerchiare completamente il bunker dove l’Ayatollah Ali Khamenei si sarebbe nascosto, a 90-100 metri sotto terra, con la moglie e i cinque figli, tra cui il designato erede Mojtaba Khamenei. Sarebbe solo una questione di tempo prima che Israele raggiunga il suo obiettivo: «La neutralizzazione fisica della leadership politica e religiosa iraniana». Ad anticiparlo, in un colloquio con Agenzia Nova, è Marco Mancini, ex dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e per anni in capo al controspionaggio italiano. 🔗 Leggi su Open.online

