Iran condanna il G7 | Accuse contro Israele per aggressione e danni civili

L'Iran condanna duramente le accuse del G7 contro Israele, definendole ingiuste e ignoranti delle reali azioni dello Stato ebraico. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, chiede ai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di assumersi le proprie responsabilitĂ morali e legali, sottolineando l'importanza di un dibattito equilibrato e giusto sulla difficile situazione mediorientale. In un contesto di tensione globale, la voce iraniana si inserisce come presidio di una narrativa opposta alle accuse occidentali.

L'Iran ha condannato, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, le conclusioni sulla guerra con Israele del G7, accusato di "ignorare la spudorata e illegale aggressione" dello Stato ebraico, nonchĂ© "le vittime civili e i danni alle infrastrutture pubbliche" provocate dai suoi attacchi. Baghaei ha poi sollecitato tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza a rispettare "i loro doveri morali e legali". "Israele ha scatenato una guerra di aggressione non provocata contro l'Iran in violazione della Carta dell'Onu e delle norme sulla tutela degli impianti nucleari", ha concluso sul suo profilo X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran condanna il G7: Accuse contro Israele per aggressione e danni civili

