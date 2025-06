Iran | Colpita la base del Mossad a Tel Aviv Trump | No contatti con Teheran fake news | La diretta

Tensioni esplosive tra Iran e Israele, mentre il presidente Trump smentisce le false notizie sul suo abbandono anticipato del G7 e la politica internazionale si infiamma. In questa escalation, l'Iran rivendica di aver colpito obiettivi strategici in Israele, alimentando un clima di incertezza e timore. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa crisi globale in continua evoluzione.

Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perchĂ© vado via. Lui non lo capisce mai". L'Iran: "Distrutti gli obiettivi strategici in Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran: "Colpita la base del Mossad a Tel Aviv". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta

In questa notizia si parla di: iran - colpita - base - mossad

L'Iran risponde a Israele con raffiche di missili: "Colpiremo tutti i Paesi che difendono lo Stato ebraico" | Nuove esplosioni a Tel Aviv | Colpita Teheran, fumo vicino all'aeroporto - Tensioni inasprite tra Iran e Israele: dopo l'operazione "Rising Lion" di Tel Aviv, Teheran risponde con raffiche di missili, colpendo i siti strategici israeliani e provocando nuove esplosioni a Tel Aviv.

"Creare una base del Mossad in Iran che produce e fabbrica droni, avere esattamente la possibilitĂ di colpire tutte le difese antiaeree con agenti del Mossad prima delle incursioni aeree. Neanche l'attacco degli americani all'Iraq nel 2003 aveva fatto edere un Vai su Facebook

Droni del Mossad da una base segreta e un anno di preparazione: così Israele ha colpito l’Iran in una notte Vai su X

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - L'Iran respinge le conclusioni del G7: Israele è l'aggressore. Teheran sollecita l'Onu a condannare il governo Netanyahu; Attacco iraniano: colpita la sede del Mossad vicino Tel Aviv; Israele-Iran, Trump: voglio fine guerra. Teheran: colpito quartier generale Mossad. LIVE.

Iran: "Colpita la base del Mossad a Tel Aviv". Trump: "No contatti con Teheran, fake news" | La diretta - Il presidente Usa lascia in anticipo il G7 e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Si legge su msn.com

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - Pasdaran confermano: “Colpita la sede del Mossad a Tel Aviv, che ora in fiamme” I Pasdaran confermano di avere colpito la sede del Mossad a Tel Aviv nel nuovo attacco di questa mattina contro Israele, ... msn.com scrive