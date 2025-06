Iran colpisce la sede Mossad a Tel Aviv | in fiamme cuore intelligence Israele – Video

Tensioni crescenti tra Iran e Israele scuotono la regione: missili balistici iraniani hanno colpito la sede del Mossad a Herzliya, vicino Tel Aviv, provocando incendi e allarmi. I Pasdaran rivendicano l’attacco, segnando un ulteriore capitolo di un conflitto che rischia di escalare. Quali saranno le ripercussioni di questo episodio sulla stabilità mediorientale?

(Adnkronos) – Missili balistici iraniani hanno colpito la sede del Mossad a Herzliya, vicino a Tel Aviv. Lo confermano i Pasdaran dopo le notizie date da media iraniani. In una nota diffusa in tv, i Guardiani della rivoluzione iraniana rivendicano di aver "colpito il centro dell'intelligence militare del regime sionista, Aman, e il centro di

"L'Iran ha colpito la sede del Mossad" - Una nuova escalation di tensione scuote il Medio Oriente: secondo fonti iraniane, missili balistici lanciati dai Pasdaran avrebbero colpito la sede del Mossad a Herzliya, vicino a Tel Aviv.

