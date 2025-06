Iran Cnn | Per intelligence Usa Teheran non stava costruendo un’arma nucleare

Secondo recenti rapporti della CNN, l’intelligence statunitense sostiene che Teheran non stava attualmente sviluppando un’arma nucleare prima dell’attacco israeliano di venerdì. La valutazione indica che il programma iraniano è stato solo leggermente ritardato di pochi mesi e che, secondo gli strumenti di intelligence, l’Iran si trovava a circa tre anni dalla realizzazione di un’arma. Un quadro che getta nuova luce sulle tensioni e le tempistiche di questa intricata crisi nucleare.

L’ intelligence Usa ritiene che, prima che Israele lanciasse il suo massiccio attacco contro l’Iran venerdì, Teheran non stesse perseguendo attivamente la costruzione di un’arma nucleare. Lo riporta la Cnn, citando quattro persone a conoscenza della valutazione. Israele ha ritardato il programma nucleare dell’Iran solo di qualche mese. L’emittente aggiunge che, sempre secondo l’intelligence americana, l’Iran era a tre anni di distanza dalla possibilità di produrne una e lanciarla su un obiettivo di sua scelta. Ora, dopo giorni di attacchi aerei israeliani, secondo una fonte Usa citata sempre dalla Cnn i funzionari di Washington ritengono che lo Stato ebraico possa aver ritardato il programma nucleare iraniano solo di qualche mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Cnn: “Per intelligence Usa Teheran non stava costruendo un’arma nucleare”

In questa notizia si parla di: iran - intelligence - nucleare - teheran

Fonti intelligence Usa: “Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari in Iran” - Secondo fonti dell'intelligence statunitense, Israele si sta preparando a colpire le centrali nucleari in Iran.

#Iran Azzerati dai raid israeliani i vertici dell'intelligence dei Pasdaran. Khamenei sarebbe nascosto in un bunker. Bombardato dagli israeliani l'impianto nucleare di Fordo. Paura a Teheran. Il regime lancia un appello all'Europa per fermare Israele L'inviata @r Vai su X

Sirene d'allarme per i missili da Teheran. Ma intanto l'Iran apre al negoziato. E chiede di far ripartire i colloqui sul nucleare Vai su Facebook

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - La Cina ai suoi connazionali: “Lasciate il Paese il prima possibile”; Israele, almeno 20 missili dall'Iran: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme | Ucciso il nuovo capo di Stato maggiore di Teheran | Cnn: Per Intelligence Usa Teheran non stava costruendo un'arma nucleare; Israele-Iran, news. Due potenti esplosioni a Teheran. Cremlino: “Escalation galoppante”.

Iran: Cnn, per intelligence Usa Teheran non stava costruendo arma nucleare - L'intelligence Usa ritiene che, prima che Israele lanciasse il suo massiccio attacco contro l'Iran venerdì, Teheran non stesse ... msn.com scrive

Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran che Israele non riesce a espugnare - Il sito sotterraneo dove l'Iran arricchisce uranio al 60% è sepolto a novanta metri di profondità sotto una montagna, protetto da calcestruzzo ultra- Lo riporta wired.it