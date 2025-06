Iran | Cnn per intelligence Usa Teheran non stava costruendo arma nucleare

Secondo recenti rapporti della CNN, l’intelligence statunitense sostiene che, prima dell’attacco israeliano, Teheran non stava attivamente sviluppando armi nucleari, ma si trovava a circa tre anni dalla possibilità di farlo. Questa valutazione apre nuovi scenari nella complessa dinamica tra Iran e USA, evidenziando come la percezione delle minacce possa evolversi e influenzare le decisioni internazionali. Ma cosa significa tutto ciò per la stabilità regionale e globale?

Milano, 17 giu. (LaPresse) – L’intelligence Usa ritiene che, prima che Israele lanciasse il suo massiccio attacco contro l’Iran venerdì, Teheran non stesse perseguendo attivamente la costruzione di un’arma nucleare. Lo riporta la Cnn, citando 4 persone a conoscenza della valutazione. L’emittente aggiunge che, sempre secondo l’intelligence Usa, l’Iran era a 3 anni di distanza dalla possibilità di produrne una e lanciarla su un obiettivo di sua scelta. Ora, dopo giorni di attacchi aerei israeliani, secondo una fonte Usa citata sempre dalla Cnn i funzionari dell’intelligence statunitense ritengono che Israele possa aver ritardato il programma nucleare iraniano solo di qualche mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Cnn, per intelligence Usa Teheran non stava costruendo arma nucleare

