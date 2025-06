Iran | Cina Trump getta benzina sul fuoco

La tensione tra Iran e Stati Uniti si accende ancora di più, con la Cina che accusa Donald Trump di alimentare il fuoco in un conflitto già infuocato. Le dichiarazioni del presidente americano su Truth, che invitano l’Iran ad evacuare Teheran e a firmare un nuovo accordo sul nucleare, hanno scatenato reazioni diplomatiche senza precedenti. In questo scenario di instabilità crescente, le conseguenze potrebbero essere imprevedibili e di lunga durata.

Milano, 17 giu. (LaPresse) – La Cina accusa il presidente Usa, Donald Trump, di gettare benzina sul fuoco nell’ambito della guerra fra Israele e Iran. Alla richiesta di commentare il sostegno unilaterale degli Stati Uniti a Israele dopo che Trump ha scritto su Truth che tutti evacuare Teheran e che l’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo sul nucleare, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha affermato che gettare benzina sul fuoco non farà altro che intensificare e ampliare i conflitti. “Gettare benzina sul fuoco, minacciare ed esercitare pressioni non contribuirà ad alleggerire la situazione, ma intensificherà solo le contraddizioni e amplierà il conflitto”, ha osservato il portavoce, secondo quanto riporta il Global Times, sottolineando che l’escalation non è nell’interesse di nessuna delle parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Cina, Trump getta benzina sul fuoco

