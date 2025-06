Iran bloccato il profilo X di Chef Rubio attivista pro Pal Odio su Cerno | Ora accuccia

Il mondo dei social si infiamma tra polemiche e accuse, con Chef Rubio al centro di un acceso scontro con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo. Dopo un commento pungente, Rubio si è visto bloccare il profilo da X per aver violato le norme contro l’incitamento all’odio, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i limiti delle piattaforme digitali. La vicenda lascia emergere quanto siano delicate le linee tra attivismo e provocazione.

“Non sai un caz.. in materia”, “ora accuccia”, è l’elegante commento su X di Chef Rubio, scalpitante attivista ProPal, in calce a un post del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno. Risultato? Il profilo di Rubio è stato bloccato da X per violazione delle norme del social network sull’incitamento all’odio. Scontro social tra Rubio e Tommaso Cerno. Il direttore, come ricostruisce il sito de Il Tempo, aveva pubblicato un post scrivendo: “ Khamenei è l’opposto esatto di ciò che per me è l’umanitĂ , la democrazia, perfino la religione. La sua fine sarebbe e sarĂ un bene per tutti”. Tra i commenti velenoso spicca quello dello chef pro Palestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it