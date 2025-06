Ippica a Modena il convegno ‘Lo stato della riforma scommesse’

L’ippica a Modena torna protagonista con un evento imperdibile: il convegno “Lo Stato della riforma delle scommesse ippiche”, che si terrà l’28 giugno presso l’Ippodromo Ghirlandina, in occasione del 150° anniversario e del Gran Premio Unione Europea. Trasmesso online, l’incontro offrirà aggiornamenti cruciali sull’evoluzione delle riforme, con l’obiettivo di valorizzare il settore e promuovere il suo futuro. Continuate a seguirci per scoprire le novità più significative di questa importante occasione.

L'Ippodromo Ghirlandina di Modena, in occasione del 150° anniversario dalla nascita, il prossimo 28 giugno e in occasione del Gran Premio Unione Europea, ospiterà il Convegno 'Lo Stato della riforma delle scommesse Ippiche' che verrà trasmesso on line sui principali canali mediatici. Obiettivo del Convegno, spiega il Dott. Alessandro Arletti, è l'aggiornamento attuale sullo stato dei risultati ottenuti e continuare a puntare l'attenzione sulla riforma come unico modo per riportare il trotto e il galoppo italiano al centro dell'interesse del pubblico. Il Progetto costituisce il frutto di un gruppo di lavoro di esperti nominato dopo il convegno sulle 'Risorse per l'Ippica', svoltosi il 30 novembre scorso presso l'ippodromo, e consegnato formalmente il 23 gennaio 2025 al Sottosegretario del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con delega all'ippica, Senatore Patrizio La Pietra.