Ipnosi al posto dell' anestesia per un intervento al cuore Il caso di successo all' ospedale di Cuneo

Un innovativo intervento al cuore all'ospedale di Cuneo ha fatto scalpore, grazie all'impiego dell'ipnosi come alternativa all'anestesia tradizionale. La struttura di Cardiologia ha sfruttato questa tecnica per ridurre ansia e dolore, ottenendo risultati sorprendenti. In Italia, l'uso dell'ipnosi clinica si sta diffondendo sempre più, aprendo nuove prospettive per il futuro della medicina. È un esempio di come la mente possa diventare alleata preziosa nella cura del corpo.

Effettuato dalla struttura di Cardiologia,l'intervento ha utilizzato l'ipnosi per ridurre l'ansia e il dolore del paziente. Aumenta in Italia l'uso dell'ipnosi clinica in diversi ambiti medici.

Operato al cuore in ipnosi, senza anestesia: è successo all'ospedale Santa Croce di Cuneo, durante un intervento di quattro ore per curare un'aritmia. "Sentivo solo la voce dell'infermiera, guidava il mio respiro", racconta il paziente. Nessun dolore, solo una s

