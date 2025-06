Io non starò appeso a un aereo Brad Pitt parla di una futura collaborazione con Tom Cruise

Quando gli è stato chiesto di un’eventuale collaborazione futura con Tom Cruise, Brad Pitt ha sorriso e ha sottolineato come la loro amicizia e rispetto reciproco possano forse aprire nuove possibilità nel mondo dello spettacolo. Dopo oltre trent’anni da “Intervista col vampiro”, l’attore non ha escluso di tornare a lavorare con il collega, purché vengano rispettate certe condizioni, alimentando così l’entusiasmo dei fan e la curiosità degli addetti ai lavori. La scena è pronta per nuove avventure cinematografiche?

Più di trent’anni dopo Intervista col vampiro, Brad Pitt ha detto la sua sulla possibilità di tornare a lavorare con Tom Cruise, ed effettivamente ha lasciato la porta aperta, ma solo a determinate condizioni. A margine della première del film F1, diretto da Joseph Kosinski con la produzione di Jerry Bruckheimer, a Città del Messico, l’attore ha parlato con E! News del suo entusiasmo per il cinema e per i colleghi, compreso Tom Cruise. Quando gli è stato chiesto se ci fosse una possibilità di rivederli insieme sul grande schermo, Pitt ha risposto con una frase che è diventata virale e che chiarisce il limite invalicabile di Pitt, cioè niente acrobazie estreme, come quelle per cui Cruise è celebre nella saga Mission: Impossible. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - “Io non starò appeso a un aereo”, Brad Pitt parla di una futura collaborazione con Tom Cruise

