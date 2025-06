Io in tour con Cesare Cremonini disegno il suo spettacolo

Immersa tra luci, colori e emozioni, Erika Rombaldoni disegna lo spettacolo di Cesare Cremonini, un artista che unisce lirica e pop con maestria. La sua creatività si esprime anche a Bergamo, al Festival Donizetti, ma è a San Siro che la sua visione diventa protagonista. In questa intervista esclusiva, scopriamo come le analogie tra lirica e musica pop aprano nuovi orizzonti artistici, rendendo ogni performance un’esperienza indimenticabile.

L’’INTERVISTA. Erika Rombaldoni, piĂą volte a Bergamo al Festival Donizetti, è la scenografa scelta dal cantante a San Siro: «Analogie tra lirica e pop». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Io, in tour con Cesare Cremonini disegno il suo spettacolo»

In questa notizia si parla di: tour - cesare - cremonini - disegno

“Tour Cesare Pavese”: sette presentazioni de “Il mestiere di vivere” - In occasione del "Salone Off – Salone internazionale del Libro", si celebra Cesare Pavese con sette presentazioni de "Il mestiere di vivere".

«Io, in tour con Cesare Cremonini disegno il suo spettacolo» Vai su Facebook

«Io, in tour con Cesare Cremonini disegno il suo spettacolo»; Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026: i prezzi e dove acquistarli; Cesare Cremonini fa il bis a San Siro, il suo viaggio dimostra che non importa dove ma conta solamente andare.

Cesare Cremonini, da San Siro parte il viaggio del nuovo tour (con l’amico Valentino Rossi) - Il cantante prende per mano il pubblico e ripercorre i viaggi che gli hanno ispirato «Alaska Baby». Si legge su ilsole24ore.com

Cesare Cremonini, al concerto di San Siro anche la sua ex Martina Maggiore: scoppia in lacrime ed esce a metà show - Di 17 Foto di Raffaele Della Pace – Le foto della seconda data a Milano di Cesare Cremonini a San Siro. Lo riporta informazione.it