Io in cella con l’accusa di essere una scafista Mi hanno assolta ma vivo ancora nella paura

La paura si insinua nel cuore di chi ha vissuto l’orrore della fuga e delle accuse ingiuste. Marjam Jamali, sopravvissuta a un viaggio tra pericoli e violenze, ci racconta la sua storia di speranza e rinascita. Un’esperienza che rivela il lato oscuro delle migrazioni forzate, dove spesso sono le vittime a diventare i bersagli. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla forza dell’animo umano di fronte alle avversità.

L’intervista a Marjam Jamali, che era fuggita dall’Iran per salvare il figlio. Ma è stata messa in carcere e per mesi non ha potuto neanche parlarci. Ad accusarla, gli uomini che hanno tentato di abusare di lei durante la traversata. 🔗 Leggi su Repubblica.it