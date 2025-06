Inzaghi il retroscena del Ceo del’Al-Hilal | Tutto fatto prima della finale di Champions

Dietro le quinte del mondo del calcio si nascondono spesso retroscena sorprendenti. Recentemente, l’amministratore delegato dell’Al-Hilal ha svelato un particolare intrigante sull’approdo di Inzaghi in Arabia Saudita, rivelando che tutto era già stato deciso prima della finale di Champions, ma il rispetto verso l’allenatore italiano ha portato a posticipare la firma. Scopriamo insieme questa storia che fa luce su un episodio poco conosciuto.

(Adnkronos) – "Era già tutto deciso, ma non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi per rispetto ci ha chiesto di aspettare". Sono le parole di Esteve Calzada, amministratore delegato dell'Al-Hilal, che in un'intervista alla Bbc ha svelato un retroscena non banale sull'arrivo in Arabia Saudita dell'ex allenatore dell'Inter. Dichiarazioni diventate presto virali . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it