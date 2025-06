Inzaghi e l’addio all’Inter | Simone non ha fatto come Mourinho E i giocatori…

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter sta facendo discutere come non mai, sollevando interrogativi sui retroscena di una stagione intensa. A differenza di Mourinho nel 2010, che lasciò con stile e lucidità, Inzaghi ha vissuto momenti più turbolenti prima della finale di Champions League. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa separazione? Vediamo insieme i dettagli di un addio che potrebbe rivoluzionare il futuro nerazzurro.

Inzaghi e il rumoroso addio all’Inter dopo la finale di Champions League: cosa è davvero accaduto?. Cosa è accaduto all’ Inter e Simone Inzaghi nei giorni precedenti alla finale di Champions League? Gazzetta.it ha provato a ricostruire la situazione, paragonandola con l’addio di Mourinho nel 2010. IL PARAGONE – «Nel 2010, José Mourinho riuscì nell’impresa alla perfezione: con in tasca l’accordo con il Real Madrid (che aveva già comunicato a Massimo Moratti), fu in grado di proteggere il gruppo, anzi usò la circostanza per compattarlo e spronarlo ancora di più, convincendo tutti che c’era un lieto fine da scrivere assieme. 🔗 Leggi su Internews24.com