Inzaghi e il retroscena sull’Al Hilal | l’Inter ha pagato il prezzo in finale?

Cosa c'è dietro il sì all'Al Hilal di Simone Inzgahi? Le ultime rivelazioni sulla trattativa che ha portato in Arabia Saudita l'allenatore piacentino alimentano i dubbi e i quesiti sul tragico finale dell'Inter in Champions League. AMARO IN BOCCA – Nelle ultime ore hanno avuto grandissima risonanza le parole pronunciate da Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, sulla trattativa che ha portato Simone Inzaghi in Arabia Saudita, "strappandolo" dall'Inter. Ogni addio, anche quello più consensuale e meno tormentato del mondo, lascia sempre qualche strascico e un po' d'amaro in bocca. Se salutare l'allenatore piacentino è, di per sé complicato – dopo quattro meravigliosi anni in nerazzurro – dopo le ultime rivelazioni risulta esserlo maggiormente.