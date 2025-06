Inzaghi cambia panchina | l’ex Milan è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo

Dopo aver lasciato l'Inter, Simone Inzaghi trova un nuovo impulso con l'Al-Hilal, mentre Filippo Inzaghi si prepara a scrivere un'altra pagina importante della sua carriera. L'ex attaccante rossonero è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo, pronto a guidare i siciliani verso nuovi successi con un contratto pluriennale. Un grande passo per la famiglia Inzaghi, che continua a lasciare il segno nel mondo del calcio.

Inzaghi, il fratello dell’ex allenatore dell’Inter approda sulla panchina rosanero: per SuperPippo pronto un contratto pluriennale. Dopo la scelta di Simone Inzaghi di abbandonare l’ Inter per intraprendere una nuova avventura all’Al-Hilal in Arabia Saudita, un altro membro della celebre famiglia Inzaghi annuncia un significativo cambiamento nella propria carriera. Filippo Inzaghi, ex stella del Milan e noto per aver condotto il Pisa alla conquista della promozione in Serie A nell’ultima stagione, è pronto ad affrontare una nuova sfida come allenatore del Palermo. SuperPippo, come è affettuosamente soprannominato, ha siglato un accordo pluriennale con la celebre società siciliana, sottolineando così la sua determinazione a costruire un progetto vincente. 🔗 Leggi su Internews24.com