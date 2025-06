Inzaghi Al Hilal ora l’Inter è furiosa | c’è questo sospetto sulla finale di Champions

L’arrivo di Simone Inzaghi all'Al Hilal sta facendo vibrare il mondo del calcio, con sospetti e polemiche che infuriano sul possibile impatto sulla finale di Champions. Le recenti dichiarazioni del CEO Calzada hanno acceso un dibattito infuocato, rivelando dettagli nascosti e alimentando tensioni tra Inter e club saudita. La vicenda promette di scuotere ancora di più gli equilibri del pallone; ecco cosa c’è da sapere.

Inzaghi Al Hilal, le ultime sul passaggio dell'ex allenatore dell'Inter in Arabia Saudita. Tutti i dettagli in merito alla vicenda. Le recenti dichiarazioni di Esteve Calzada, CEO dell' Al Hilal, rilasciate alla BBC, hanno scatenato un vero e proprio terremoto in casa Inter. Parlando dell'ingaggio di Simone Inzaghi da parte del club saudita, Calzada ha svelato che l'accordo con il tecnico piacentino era stato preso già da tempo, ma Inzaghi aveva chiesto di congelare tutto fino alla finale di Champions League di Monaco. Queste parole, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno irritato profondamente i vertici nerazzurri, che vedono in questo episodio una mancanza di rispetto.