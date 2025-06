Investito mentre attraversava la strada è grave | trasportato in elicottero a Trieste

Un tragico incidente questa mattina a Latisana, dove un pedone è stato investito gravemente mentre attraversava la strada in via Vendramin. La vittima, dopo l’impatto, è stata rapidamente trasportata in elicottero all’ospedale di Cattinara, a Trieste, in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri, mentre la comunità si stringe nel cordoglio per questa drammatica vicenda. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Un pedone è stato investito a Latisana, in provincia di Udine, e trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara. L'incidente è avvenuto stamattina, attorno alle 11 e 50, in via Vendramin: la dinamica dei fatti è ancora in corso di analisi da parte dei carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Investito mentre attraversava la strada, è grave: trasportato in elicottero a Trieste

