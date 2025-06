Investito dal suo camion nel cantiere della fibra | morto Michele Maravita

Tragedia sul cantiere della fibra a Bruino: Michele Maravita, operaio di 55 anni originario di Valle di Maddaloni e residente a Ivrea, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Un incidente che scuote la comunità e solleva ancora una volta importanti questioni sulla sicurezza nei cantieri italiani. La sua morte ci ricorda l’importanza di garantire ambienti di lavoro più sicuri e proteggere chi ogni giorno mette impegno e sacrificio nel proprio mestiere.

