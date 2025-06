Investe una motociclista e scappa | denunciato un 25enne

Un grave incidente lungo la statale Pontebbana ha scosso Sacile: una motociclista di 49 anni è stata investita e il responsabile, un 25enne, si è dato alla fuga. Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma la dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità. La comunità si stringe attorno alla vittima, mentre proseguono le indagini per fare luce su questa triste vicenda e garantire giustizia.

Una motociclista di 49 anni, residente a San Fior (Treviso), è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale Pontebbana a Sacile. Il fatto è successo nella serata di domenica 15 giugno intorno alle 21:30 in via Trento. Per cause in corso di accertamento da parte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it