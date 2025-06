Investe pedone e se ne va senza soccorrerlo | caccia alla pirata della strada a Brugherio

Un episodio sconcertante scuote Brugherio: un pedone viene investito e abbandonato da una conducente irresponsabile che non si ferma a prestare soccorso. La corsa contro il tempo della polizia locale per identificare la pirata della strada si sta intensificando. Una scena che richiede giustizia e responsabilità , perché ogni vita conta e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro sulla strada.

Brugherio (Monza e Brianza) – Caccia alla pirata della strada. Nella mattinata di ieri la polizia locale di Brugherio è intervenuta per un incidente avvenuto in viale Lombardia, all'intersezione con via Moncucco, alle 13.12. Si trattava dell'investimento di un pedone che aveva riportato lesioni ad entrambe le gambe, da parte di una Lancia Y di colore simile al bronzo, guidata da una donna, con pantaloni neri e canotta arancio che, presso l'incrocio del tempietto di Moncucco, proveniva da Cologno con direzione Concorezzo. Dopo l'urto la donna si è però allontanata dal luogo del sinistro senza prestare soccorso.