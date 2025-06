Invasione di serpenti a Ibiza turisti in fuga | Lunghi fino a 2 metri entrano anche in acqua video

L’isola di Ibiza, famosa per il suo mare cristallino e le sue spiagge da sogno, si trova ora di fronte a un’inattesa invasione di serpenti lungo fino a due metri. La presenza di questi rettili, documentata in video virali, sta spaventando i visitatori e causando un crollo delle prenotazioni: molti turisti britannici hanno deciso di rinunciare alle vacanze, temendo incontri indesiderati in acqua. La tranquilla isola mediterranea si trova così ad affrontare una sfida inaspettata che potrebbe cambiare il suo fascino per sempre...

Fioccano le disdette alle prenotazioni turistiche a Ibiza dopo l’invasione di serpenti, lunghi anche due metri, registrata sull’isola. La notizia, con i relativi video, diventati virali, tiene banco in questi giorni sui giornali e i siti di mezza Europa. In particolare i tabloid inglesi stanno riportando le testimonianze di alcuni turisti britannici. Come scrive il Mirror, diventi bagnanti hanno rinunciato a entrare in acqua dopo aver avvistato in mare enormi serpenti lunghi fino a due metri. A contribuire all’invasione, le recenti temperature che hanno superato i 30 gradi in Spagna, portando i rettili a entrare nelle acque delle località costiere dell’isola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Invasione di serpenti a Ibiza, turisti in fuga: “Lunghi fino a 2 metri, entrano anche in acqua” (video)

