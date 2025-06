Invasione di mosche in località I Fabbri | giovedì intervento di disinfestazione

In risposta alle numerose segnalazioni e al crescente disagio dei residenti, il Comune di Pontedera ha organizzato un intervento straordinario di disinfestazione a I Fabbri. Giovedì mattina, una ditta specializzata agirà tempestivamente per ripristinare il comfort e la salubrità dell’area. È fondamentale collaborare e seguire le indicazioni per garantire un ambiente più sicuro e piacevole. La collaborazione di tutti è essenziale per sconfiggere questa fastidiosa invasione.

Una ditta incaricata dal Comune di Pontedera effettuerà nelle prime ore di giovedì mattina, 19 giugno, un intervento straordinario di trattamento insetticidalarvicida in località I Fabbri, dopo le segnalazioni, che si sono moltiplicate anche via social, sulla invasione di mosche nella zona. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Invasione di mosche in località I Fabbri: giovedì intervento di disinfestazione

L’invasione di mosche. Pontedera, alcune zone sotto assedio: “Non facciamo vita” - Trasformando le giornate in una vera e propria sfida, l’infestazione di mosche a Pontedera sta creando disagi insostenibili in alcune zone, come I Fabbri di Treggiaia.

