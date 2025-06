Intossicazione alimentare | rischio rinvio playout Salernitana-Sampdoria

Un’intossicazione alimentare rischia di compromettere il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria, creando una sorpresa inattesa nel destino delle due squadre. La vittoria per 2-0 della Sampdoria all’andata a Marassi ha già complicato le cose per i granata, ma ora l’incertezza si fa ancora più palpabile. La Serie B resta in attesa di scoprire quale squadra si aggiungerà alla lotta...

Un’intossicazione alimentare rischia di far slittare il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. La Reggiana e tutta la Serie B attendono di conoscere la ventesima squadra del prossimo torneo, ma è destino di questi playout avere vita complicata: intanto partiamo dal risultato dell’andata, con la Sampdoria che domenica sera ha battuto a Marassi la Salernitana per 2-0 nella gara di andata. A segno Meulensteen al 39’ del primo tempo e Curto all’86’. Nel finale espulsi Borini della Samp e Stojanovic della Salernitana. La gara di ritorno è in programma per venerdì all’Arechi di Salerno: ai campani basterebbe vincere con due gol di scarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intossicazione alimentare: rischio rinvio playout Salernitana-Sampdoria

