interpump si espande con la padoan srl

Interpump Group si espande ancora. L’azienda leader nella produzione di pompe ad alta pressione ha infatti annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’ acquisizione del 65% di Padoan S.r.l, società specializzata nel settore dei serbatoi per veicoli industriali e per macchinari. Fondata nel 1937 con sede a Olmi di S. Biagio di Callalta (Treviso) e oltre 50 dipendenti, la Padoan ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 15 milioni di euro, mentre il suo valore complessivo è stato stimato intorno ai 16 milioni. Al momento, Interpump Group fa sapere che sono già stati definiti i meccanismi attraverso i quali potrà acquisire le rimanenti quote dell’azienda a partire da luglio 2030. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it