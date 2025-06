Inter partenza subito in salita per Chivu | sette assenze per l’esordio Mondiale

L’attesa è alle stelle per la nuova Inter di Cristian Chivu, che tra sfide e rinunce si appresta a fare il suo debutto mondiale. Con sette assenze che complicano le scelte, l’avventura nerazzurra al ‘Rose Bowl’ di Pasadena promette emozioni forti e sfide impegnative. Nonostante le difficoltà, la passione e la determinazione dei biancazzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia. La prima partita segna l’inizio di una sfida entusiasmante...

Nella notte italiana la prima sfida del Mondiale per Club con il Monterrey: diverse le defezioni nella formazione nerazzurra Cresce l’attesa per la nuova Inter di Cristian Chivu, che nella notte italiana esordirà contro il Monterrey nel Mondiale per Club al ‘Rose Bowl’ di Pasadena. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Inizia l’avventura del tecnico rumeno sulla panchina nerazzurra dopo il divorzio con Inzaghi e la disfatta nella finale di Champions a Monaco con il PSG. Chivu ripartirà dall’antico e si affiderà al collaudato 3-5-2 per la prima gara della rassegna mondiale. Il neo allenatore dell’Inter dovrà però subito far fronte a diverse assenze per l’esordio contro i messicani: sono ben sette le defezioni tra i vicecampioni d’Europa, dove spicca Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, partenza subito in salita per Chivu: sette assenze per l’esordio Mondiale

