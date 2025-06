Inter-Monterrey l’esordio notturno al Mondiale per club | chi gioca dove vederla in Tv e come recuperarla in streaming

Stasera, l'Inter torna in campo con il cuore e la determinazione di riscatto, affrontando il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. Dopo il difficile finale di Champions League, i nerazzurri cercano di riprendersi all'esordio nel Mondiale per club, con Chivu alla guida e Ramos tra gli avversari. Scopri dove vederla in TV e come recuperarla in streaming: un match imperdibile per tutti gli appassionati. La sfida è appena iniziata, e il calcio internazionale si accende ancora di più!

Per l’Inter il riscatto dopo il durissimo ko in finale di Champions League inizia stanotte. Al Rose Bowl Stadium di Pasadena, tempio degli Ucla Bruins di football americano da 93mila spettatori e triste teatro della sconfitta azzurra nella finale dei Mondiali 1994, i nerazzurri inaugureranno il biennio targato Christian Chivu contro i messicani del Monterrey, guidati dalla leggenda spagnola Sergio Ramos. La prima sfida del Girone E del Mondiale per Club, un raggruppamento condiviso anche con River Plate e Urawa Red Diamonds, sarà l’occasione per ricominciare subito con il piede giusto e di dimenticare l’era Simone Inzaghi, volato anche lui negli Stati Uniti con la saudita Al Hilal. 🔗 Leggi su Open.online

