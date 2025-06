Inter Lautaro Martinez | Ancora non mi spiego il ko col PSG ci ho messo 5-6 giorni a parlare Chivu ha la mia stessa voglia di vincere

L’Inter di Lautaro Martinez si prepara a rispondere con grinta e determinazione, dimostrando che il ko contro il PSG è solo un passo del cammino verso la vetta. La sua voglia di vincere è contagiosa, e il capitano non si tira mai indietro nel lanciare il messaggio di speranza ai tifosi. A poche ore dal calcio d’inizio, l’Inter vuole scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e successi.

E` il capitano a suonare la carica, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Lautaro Martinez prova a scuotere la sua Inter a poche ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Tegola in casa #Inter in vista del prossimo #MondialeperClub. #Çalhanoglu sarà costretto a saltare la prima partita del torneo. Stop più lungo per #Bisseck, per il quale si prevede un'assenza di almeno due gare. Le condizioni dei due giocatori verranno

Lautaro racconta cos’è successo dopo il ko in Champions dell’Inter: “Non ho parlato per 5-6 giorni” - Zero minuti nelle due partite con l’Argentina e ora l’occasione di rifarsi al Mondiale per Club: “Dopo ... Scrive fanpage.it

Lautaro Martinez e l'incubo della finale Champions: "Inter, ora voltiamo pagina". Poi il suo commento su Chivu - Il capitano parla prima dell'esordio al Mondiale per Club: "Con l'allenatore abbiamo le stesse idee di calcio" ... Da msn.com