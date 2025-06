Inter l’annuncio che smaschera Inzaghi | era già tutto previsto

L’annuncio che smaschera Inzaghi era già nell’aria: i dettagli reali dell’accordo tra l’Inter e Al-Hilal sono stati svelati direttamente dalla sede del Mondiale per Club. Dopo quattro stagioni senza titoli, l’addio di Simone Inzaghi segna un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Ma cosa ha portato a questa decisione? Scopriamo insieme tutti gli aspetti nascosti di questa importante svolta.

I dettagli reali dell'accordo che ha portato mister Simone Inzaghi dall'Inter all'Al-Hilal sono stati svelati, direttamente dalla sede statunitense del Mondiale per Club. L'ultima annata di Serie A è terminata per l' Inter senza la vittoria di titoli con la separazione dalla gestione tecnica di mister Simone Inzaghi, dopo quattro stagioni condivise. Il tecnico è stato sostituito da pochi giorni dall'ex allenatore del Parma, Cristian Chivu. Quest'ultimo ha dovuto calarsi immediatamente nella nuova e ambiziosa realtà, a lui molto familiare sia per i trascorsi da calciatore che da tecnico delle giovanili: i nerazzurri stanno partecipando al Mondiale per Club negli Stati Uniti.