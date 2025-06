Inter il primo imprevisto in attacco svela un grande errore!

L’Inter sta attraversando un momento di forti difficoltà, tra infortuni e imprevisti che mettono a dura prova la rosa. Dopo una finale di Champions League deludente, i problemi si moltiplicano, iniziando dall’attacco: Correa è partito per il Brasile e già debutta con il Botafogo, mentre Arnautovic resta in stand-by. Questi ostacoli evidenziano come un solo errore possa svelare molte fragilità della squadra. La domanda ora è: come reagirà l’Inter?

L'Inter non è molto fortunata in questo periodo e dopo la finale di Champions League i problemi continuano ad accumularsi. Dagli Stati Uniti, per la gara con il Monterrey, ne nasce un altro in attacco. ATTACCO – Joaquin Correa è finito al Botafogo e ha già esordito al Mondiale per Club, Marko Arnautovic non è stato portato negli Stati Uniti e attende la scadenza del contratto alla fine di questo giugno. Oltre a loro non si è unito alla squadra nemmeno Mehdi Taremi per problemi gravi causati dalla guerra tra Iran e Israele. Il calciatore ha fatto sapere di essere a Teheran ed è in contatto continuo con la società.

