Inter idea Bonny per il mercato

L’Inter di Cristian Chivu potrebbe puntare su Bonny come futura stella del mercato, un investimento strategico per rafforzare la squadra e costruire un progetto vincente. Con il Mondiale per Club alle porte, l’attenzione si sposta anche sui talenti emergenti pronti a fare la differenza. La società nerazzurra mira a consolidare il suo roster, sfruttando le potenzialità di giovani promettenti come Bonny. E il futuro sembra davvero brillante.

Chivu punta su Bonny per il futuro L’Inter di Cristian Chivu si prepara con entusiasmo al debutto nel Mondiale per Club, previsto mercoledì contro il Monterrey. Dopo soli due allenamenti ad Appiano Gentile, la squadra vola a Los Angeles, pronta a giocarsi le sue chance in un torneo prestigioso. Chivu, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, idea Bonny per il mercato

In questa notizia si parla di: inter - bonny - idea - mercato

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

CdS - Mercato #Inter: chiara l'idea di Oaktree. Due punte: #Zirkzee e #Bonny i prescelti. Ritorno di fiamma per #Leoni, occhio a #Frendrup per la mediana Vai su X

Ange-Yoan Bonny è uno dei nomi più caldi tra gli attaccanti in questa sessione di mercato estivo La punta del Parma potrebbe infatti lasciare il Parma, ma rimanere comunque in Serie A. Piace infatti sia a Roma che a Inter Vai su Facebook

Roma, idea Gudmundsson per l’attacco: sfida all’Inter per Bonny!; TS – Taremi, l’Inter aspetta offerta. Poi Bonny e Hojlund. Su Esposito idea chiara; Gazzetta di Parma - Assalto Inter ai gialloblu: forte interesse per Leoni, Bonny in chiusura. L'ultima....

Repubblica – Inter, c’è una priorità di mercato su tutte! I piani per Bonny, Hojlund e Leoni - L’Inter vuole chiudere il prima possibile per un nuovo innesto da regalare a Cristian Chivu: ecco la priorità e i piani dei dirigenti ... Secondo fcinter1908.it

Bonny vuole l'Inter: cifre e dettagli, cosa manca per chiudere col Parma - L`Inter continua la propria ricerca per rinforzare un reparto d`attacco che ad oggi ha solo due certezze. Da msn.com