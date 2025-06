Inter comincia il Mondiale | Dumfries out tentazione Sucic E Esposito insidia Thuram

Chivu pensa anche alla mediana a due col croato. In avanti il tecnico potrebbe dare spazio a Sebastiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, comincia il Mondiale: Dumfries out, tentazione Sucic. E Esposito insidia Thuram

LIVE Psg-Inter 2-0: comincia il secondo tempo, non ci sono cambi - Il secondo tempo di PSG-Inter è iniziato, ma i nerazzurri devono recuperare da uno svantaggio di 2-0.

GdS - L’#Inter inizia a mettere nel mirino il match con il Monterrey, la prima gara del Mondiale per club: in campo dovrebbero andare subito #Sucic e Luis #Henrique, i due nuovi arrivati dal mercato, una ventata di aria fresca e gioventù. Vai su X

COMO-INTER 0-2 (60'): CAMBI INTER Fuori Bisseck, DImarco, Calhanoglu Dentro Dumfries, Acerbi, Barella Vai su Facebook

Inter, comincia il Mondiale: Dumfries out, tentazione Sucic. E Esposito insidia Thuram; Inter-Monterrey, infortunio per Dumfries: affaticamento agli adduttori. News di formazione; Monterrey-Inter: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale.

Inter, Dumfries infortunato: salta il Monterrey. Al suo posto Luis Henrique al debutto - Niente Monterrey per l’olandese, che ha lavorato a parte nel campo di allenamento di Ucla ed ... Si legge su msn.com

Mondiale per Club: l’Inter torna in campo contro il Monterrey di Sergio Ramos e Ocampos. Chivu debutta sulla panchina nerazzurra - Dopo la delusione Champions e l'addio di Simone Inzaghi, stanotte l'inter scende in campo contro il Monterrey, una delle formazioni più temibili dell'America Centrale. Lo riporta msn.com